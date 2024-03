Comunità sotto choc per la tragica morte di bomber Di Tommaso: "Quella rete non si gonfierà più come una volta"

Zapponeta è sotto choc per la dipartita di Michele Di Tommaso, il centravanti 21enne del Real Zapponeta, compagine che milita in Seconda Categoria, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 141 bis la sera del 24 marzo. Quasi tutte le società calcistiche della provincia di Foggia, dalla terza categoria in poi, ma anche quelle pugliesi, hanno espresso vicinanza e cordoglio per la prematura dipartita del giocatore. Comunità triste e incredula: "Hai spezzato il cuore di tutti" si legge sul profilo Fb del Comune di Zapponeta: "Amava la sua terra e la sua famiglia".

Decine e decine i messaggi comparsi su Facebook, di amici, parenti, compagni di squadra e conoscenti: "Accompagnato da tuo nonno, ricordo che eri sempre il primo ad arrivare al campo per gli allenamenti, sempre in netto anticipo, spesso prima di me che ero il mister. Basta questo per dimostrare il tuo livello di serietà, per non parlare della quasi totalità di presenze (credo una-due assenze). Bravo, educato, bellissimo ragazzo. Una notizia straziante" scrive Nicola.

"Conoscevo bene Michele e lo apprezzavo per le sue doti tecniche, ma anche umane: ragazzo dalla grande umanità, educato, disponibile e sempre allegro. Una grande perdita. Il mio sincero cordoglio alla famiglia” il ricordo del giornalista Antonio Villani.

"Era un ragazzo simpatico, splendido e rispettoso"

Gli ultimi gol con la maglia gialloblu Michele li aveva siglati il 3 marzo scorso nella partita persa in casa con il Castelluccio dei Sauri: una doppietta non era bastata ad evitare la sconfitta. Un'altra doppietta l'aveva realizzata sempre tra le mura amiche contro l'Atletico Apricena. Andò a segno nel rocambolesco pareggio contro il Terlizzi. Tredici in tutto le regi stagionali siglate da Michele Di Tommaso: "Quella rete non si gonfierà più come era stato finora" l'addio di uno dei sostenitori.