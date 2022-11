Un mazzo di fiori per Gaetano sul luogo della tragedia. I commercianti: "Per non dimenticare"

Questa mattina sulle 'Tre Corsie', nel luogo esatto in cui il 7 novembre Gaetano Conversano, agricoltore 32enne di Sant'Agata di Puglia, è stato investito da un'auto mentre era insieme alla sua compagna Angelica, è compaso un mazzo di fiori per la vittima (leggi la storia).

L'omaggio è dei commercianti di via Mario Natola: "E per non dimenticare...". Con la dedica sentita e strappalacrime, i commercianti della zona chiedono maggiore sicurezza: pubblica illuminazione, strisce pedonale, segnaletica stradale, dossi artificiali e rifacimento dell'asfalto. "Non possiamo più piangere altri morti"