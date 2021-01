Investe giovane prostituta e scappa: nella fuga perde la targa e viene rintracciato dalla polizia

Investe prostituta lungo la Statale 16, e scappa a tutta velocità. Nella fuga, però, perde la targa dell'auto, attraverso la quale la polizia stradale è riuscita a risalire al responsabile dell'accaduto.

Si tratta di un automobilista di Termoli, denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso. Il fatto è successo lo scorso mercoledì sera, in agro di San Severo: secondo quanto accertato, l'uomo stava raggiungendo il centro dell'alto Tavoliere (contravvenendo anche alle disposizioni in materia anti-Covid) quando ha investito la donna.

Il conducente non si è fermato per prestare soccorso o chiedere aiuto: ha tirato dritto per la sua strada, lasciando la malcapitata a terra. La donna è stata soccorsa poco dopo da una pattuglia della polizia stradale che, transitando nel tratto di strada, l'ha trovata riversa a terra, con entrambe le gambe fratturate.

Immediato l'intervento di una ambulanza del 118 per il trasporto della stessa in pronto soccorso. La polizia, invece, ha subito avviato le ricerche dell'investitore: lungo il tragitto, gli agenti hanno recuperato la targa persa dall'auto in fuga, attraverso la quale sono potuti risalire al responsabile dell'accaduto.