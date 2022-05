Brutto incidente su via Manfredonia, due auto finiscono nei campi allo svincolo per l'autostrada

Bruttissimo incidente su via Manfredonia, all’altezza dello svincolo per l’autostrada A14 a Foggia. È accaduto questa sera. Almeno due le macchine coinvolte. Una è finita nel campo, l’altra, che ha avuto la peggio, nella scarpata, contro il guardrail. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia. Uno dei feriti è stato soccorso dagli automobilisti in transito, in attesa dell'arrivo del 118.