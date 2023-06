Giuseppe Conte coinvolto in un incidente stradale: l'ex Premier scende e abbraccia una donna

Sta facendo il giro del web l'immagine che ritrae l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, abbracciare la conducente dell'autovettura tamponata dall'auto blu con a bordo il leader del Movimento 5 Stelle di Volturara Appula, in quel momento diretto a Napoli.

L'incidente è avvenuto alle 14 del 21 giugno lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano. L'impatto ha fatto ribaltare l'utilitaria con alla guida la giovane donna residente a Roccasecca e di ritorno da Frosinone dove aveva appena firmato il contratto come infermiera presso l'Asl Ciociara.

Il presidente Conte è quindi sceso per accertarsi che nessuno avesse riportato ferite ed ha consolato la donna sotto shock per il pericolo scampato.

A FrosinoneToday Jessica Adamo ha ricordato quei momenti. "Non mi sono resa conto immediatamente chi fossero coloro che mi stavano prestando soccorso. Quando visto il presidente Conte uscire dalla Stelvio quasi non credevo ai miei occhi. Si è avvicinato, mi ha abbracciata forte, consolandomi, accertandosi che stessi bene e avendo per me parole di grande conforto. lo stesso a poi fatto con gli altre persone coinvolte nel tamponamento".