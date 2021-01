Fuga in città con l'auto rubata, schivano auto e pedoni ma il mezzo si ribalta: l'incidente stradale in piazza Villani

Fuga spericolata tra le vie della città con l'auto rubata. Come in un film, schivano auto e pedoni ma perdono il controllo del mezzo che si ribalta. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, in piazza Villani, a Foggia.

Per loro - due persone non ancora identificate - non è rimasta altra scelta se non quella di scappare sfondando il lunotto posteriore. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Foggia, giunti sul posto insieme alla polizia di Stato.

L'episodio non ha causato conseguenze più gravi solo per un puro caso: nella breve ma spericolata fuga, infatti, i malviventi hanno rischiato di impattare contro auto in sosta e in corsa, nonchè di investire una donna in compagnia della figlia.