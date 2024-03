Foggia ha un albero della vita, inaugurata l'opera in ferro battuto donata per gli angeli vittime della strada

Un albero della vita, simbolo della rinascita, è stato inaugurato ieri 23 marzo nel giardino di piazza Giovanni XXIII, al Cep, luogo in cui Rosa Viggiano, la madre di Antonio Pio Di Bari - il 25enne che nel 2017 perse la vita in un incidente stradale su Via San Severo - ha fatto realizzare una sorta di monumento in marmo con le foto e i nomi dei ragazzi di Foggia vittime della strada. Negli anni è diventato un punto di ritrovo per tutte le mamme che hanno perso i propri figli.

Ieri, alle 16:30, presso la piazza laterale alla chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza e con la benedizione di Mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo della Diocesi, è stata installata una scultura in ferro battuto denominata 'Albero della Vita', donata dalla ditta Sersystem e realizzato dall'artigiano Savino Frontino. Per l'amministrazione comunale c'era l'assessora Daniela Patano, che ha vissuto il momento con l’emozione di una madre.

"Loro ci hanno preceduti in questa nostra breve vita, sono già degli angeli"

Viggiano ha raccomandato la massima prudenza alla guida e ringraziato il consigliere Benedetto Buenza per l'impegno dimostrato nel volere fortemente questa manifestazione assieme all'assessora Lucia Aprile.