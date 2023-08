Ragazzo investito ricoverato in Rianimazione: la prognosi è riservata, ma è fuori pericolo

Da ieri sera tutta Foggia è in ansia per le condizioni di salute di Carlo, il minore investito da un'auto in via della Repubblica. In queste ore in tanti ci hanno chiesto delle sue condizioni di salute. Da notizie in nostro possesso, il ragazzo, precauzionalmente, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Riuniti.

La prognosi è riservata. Trasportato in codice rosso, si è temuto che nella caduta avesse riportato gravi danni alla testa.

La persona alla guida della Fiat Punto, lo ricordiamo, si era fermata per prestare i primissimi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 e della polizia locale intervenuta sul posto.