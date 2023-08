Investito ragazzo di 15 anni su via della Repubblica

Non si conoscono le condizioni del ragazzo che poco prima delle 20, mentre attraversava via della Repubblica, è stato investito da un'auto. La persona che conduceva il mezzo, uan Fiat Punto, si è subito fermata per prestare i dovuti soccorsi al 15enne malcapitato. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha dovuto chiudere via della Repubblica per rilevare l'incidente e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo in pronto soccorso in codice rosso.