Paura in via del Mare, Audi A4 va fuori strada e si schianta contro un albero: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Del Mare, alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, il conducente di una Audi A4 con targa straniera, a bordo della quale c'erano altre tre persone, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Tre delle quattro persone a bordo sono rimaste ferite, non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, è intervenuta la Polizia Locale per stabilire le dinamiche del sinistro.