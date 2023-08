Oggi i funerali Pino Delli Carri, morto sulla Tangenziale 673

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 17 presso la chiesa di San Michele Aracangelo in piazza Leonardo Murialdo, i funerali di Giuseppe Delli Carri, padre dell'ex calciatore foggiano di Torino, Genoa, Fiorentina e Piacenza Daniele Delli Carri, attuale direttore sportivo della Delfino Pescara Calcio 1936.

Giuseppe è l'ultima vittima spezzata sulle strade, maledette, della provincia di Foggia. L'ultima di luglio, mese in cui tredici persone sono decedute in un incidente stradale. L'esistenza di 'Pino' si è spenta nel pomeriggio di lunedì 31 luglio sulla Tangenziale 673 di Foggia. Fatale l'impatto tra la sua utilitaria e un camion che trasportava cassette di pomodori. Per Delli Carri, pensionato comunale, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento sul posto del 118 e dell'elisoccorso.