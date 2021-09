Al volante senza patente forza posto di blocco, provoca incidente e si scaglia contro gli agenti

E' successo nella giornata di ieri, al quartiere ferrovia di Foggia. Per il fatto, l'uomo - di 26 anni - è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito. Per i due agenti della polizia locale intervenuti, si è reso necessario il ricorso a cure mediche con prognosi di alcuni giorni

Servizi di controllo nel 'Quartiere Ferrovia' da parte della polizia locale. Nella giornata di ieri, 22 settembre, dalle 8 ore 20, una squadra di agenti di polizia locale in assetto S.A.D ha effettuato servizi rivolti alla salvaguardia del decoro urbano e del rispetto delle norme del codice della strada.

In esito al complesso delle attività poste in essere, sono state sequestrate tre autovetture sprovviste di copertura assicurativa. Sono state altresì rilevate numerose infrazioni al codice della strada, tra cui due violazioni per mancata revisione, una per guida senza patente, quattro per violazioni in materia di sosta e altre per irregolarità e violazioni sull'esposizione della targa.

In particolare, durante un controllo in via Podgora, è stato fermato un uomo di 26 anni che conduceva un veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Nel vano tentativo di sfuggire al controllo, la persona, risultata altresì non in possesso di alcun titolo abilitativo alla guida, per non averlo mai conseguito, né di alcun documento è entrato in collisione con un'auto in sosta e, una volta arrestata la marcia, si è scagliato contro gli agenti.

Dopo aver opposto strenua resistenza è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito. Per due agenti si è reso necessario il ricorso a cure mediche con prognosi di alcuni giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti sul veicolo.