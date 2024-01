Tragedia sulla Foggia-Candela:, sfonda guardrail e si ribalta sull'altra carreggiata: morto 53enne

Si chiamava Michele Lafiosca, aveva 53 anni ed era originario di Gravina di Puglia, l'autotrasportatore che intorno alle 15.30 del 16 gennaio 2024, in prossimità dello svincolo per Deliceto sulla 'Bradanica' Foggia-Candela, in corrispondenza di Ascoli Satriano al km 21,000, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, e alle squadre dell'Anas per il ripristino della circolazione, ha abbattuto il guardrail invadendo la carreggiata opposta. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra autovettura.

Rimasto schiacciato tra le lamiere dell'abitacolo del mezzo pesante, l'uomo era stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, è deceduto subito dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate.

ll traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per parecchie ore, mentre l'area del sinistro era stata delimitata da un nastro segnaletico bianco-rosso per i rilievi e le operazione di rimozione del tir da parte degli uomini del 115 per la rimozione del tir. Una delle due carreggiate, quella in direzione Matera, era stata provvisoriamente chiusa al traffico.

Michele Lafiosca è la prima vittima della strada del nuovo anno in provincia di Foggia.