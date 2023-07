Incidenti a gogò in città: spaventoso frontale in via D'Aragona, motociclisti coinvolti in altri due sinistri

Non ci sono vittime ma solo feriti nei tre incidenti stradali avvenuti ieri 25 luglio in città, dove anche nel recente passato si sono verificati alcuni sinistri mortali. Il primo è avvenuto ieri mattina in viale degli Aviatori, sulla strada per l'aeroporto Gino Lisa. Violento l'impatto tra una moto e un carro attrezzi. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno accompagnato il centauro in ospedale.

Spaventoso è stato invece l'incidente stradale avvenuto in via D'Aragona, dove la polizia locale è intervenuta per ricostruire l'esatta dinamica del violento scontro tra due auto, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani e una Audi, in un punto dove molti automobilisti hanno segnalato il pericolo dell'arrivo di auto contromano. Chi è passato negli istanti successivi all'incidente ha visto una scena raccapricciante. "Abito in via d'Aragona, qui auto e camion in contromano sono all'ordine del giorno. Era solo questione di tempo che ci scappasse l'incidente" fa notare Antonella sotto ad un post di Voce di Foggia. "Ho abitato sulla quella strada per un po' di tempo. E tutti giorni almeno una auto andava contro mano" evidenzia Susanna.

In serata in via Carlo Baffi, nei pressi della 'Foscolo', uno scooter si è scontrato contro una Ford. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale da una ambulanza del 118.