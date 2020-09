Incidente stradale tra Zapponeta e Ippocampo: violento impatto tra due auto, tre feriti (uno grave)

E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi, lungo la Provinciale 141, nel tratto che collega Zapponeta al villaggio turistico Ippocampo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due autovetture, entrambe con due persone a bordo. Due feriti non gravi sono stati portati all’ospedale Tatarella di Cerignola; un terzo, le cui condizioni sono risultate più serie, è stato trasportato a 'Casa Sollievo della Sofferenza'. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e di una pattuglia dei carabinieri, incaricati dei rilievi del caso.