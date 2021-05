Incidente stradale alle porte di Foggia, auto fuori strada si ribalta su sé stessa: due feriti

E' successo poco fa, a circa 5 km da Foggia. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Sul posto, 118 con elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale

Un incidente stradale è avvenuto poco fa, lungo la Statale 89, a circa 5 km da Foggia. Per cause ancora da accertare, un'autovettura con a bordo due persone si è ribaltata su sé stessa.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Foggia per 'liberare' i feriti dalle lamiere del mezzo e affidare loro alle cure dei sanitari. Richiesto il servizio di elisoccorso, ma al momento non sono note le condizioni dei feriti. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.