Doppio incidente stradale a Foggia: Daewoo si ribalta in via Ascoli, Suv in via Fabbrica (fuggono gli occupanti malconci)

Doppio incidente stradale, ieri sera, a Foggia, dove due auto si sono ribaltate, in due differenti incidenti autonomi, rispettivamente in via Ascoli e in via Fabbrica.

Il primo episodio ha visto coinvolta, in via Ascoli, una Daewoo con 4 persone a bordo: l'auto si ribaltata per cause ancora al vaglio della polizia locale; tre le persone rimaste ferite le cui condizioni, fortunatamente, non dovrebbero essere preoccupanti.

Il secondo incidente è avvenuto, invece, in via di Fabbrica, dove un suv Nissan si è ribaltato su sé stesso. A bordo, pare, due persone che, nonostante siano uscite abbastanza malconce dall'abitacolo nel mezzo, sarebbero fuggite facendo perdere le loro tracce. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti della polizia locale.