Incidente stradale su corso Roma: prima il violento impatto tra due auto, poi lo schianto contro cabina telefonica

Prima il violento impatto tra due auto, poi lo schianto contro una cabina telefonica. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale accaduto poco fa, in corso Roma, a Foggia.

Il fatto è successo all'incrocio con via Mario Pagano. Ancora da accertare le cause dell'impatto tra le due auto, una Atos e una Renault. In seguito alla violenza dell'urto, quest'ultima ha impattato contro una cabina telefonica presente sul vicino marciapiede.

Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza fisica per i conducenti dei due mezzi. Sono stati medicati sul posto dal personale del 118, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, una pattuglia della polizia locale.