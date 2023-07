Travolge bici sulla pista ciclabile e scappa: il pirata della strada ha le ore contate

Attimi di paura questa mattina in piazzale Vittorio Veneto nei pressi della stazione di Foggia. Una persona a bordo di una bici, mentre percorreva l'area sulla pista ciclabile, è stato travolto da un'auto. Il conducente non si è fermato a prestare i primissimi soccorsi e si è dileguato facendo perdere le tracce. Tuttavia, la polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro e per condurre le indagini, sarebbe già sulle tracce del pirata della strada.

A disposizione degli agenti le immagini del sistema di videosorveglianza e le informazioni raccolte sul luogo dell'accaduto. La vittima è stata trasportata in pronto soccorso.

Il rapporto auto-bici in città è alquanto problematico, se si tiene conto che sono numerosi i sinistri stradali, perlopiù con la stessa dinamica, che vedono coinvolti i mezzi a due ruote. Una decina di giorni fa era successo un episodio analogo in Corso Giannone all'altezza dell'incrocio con Piazza Cavour. In quel caso però la persona alla guida dell'auto si era fermata a prestare i primi soccorsi.

La città, d'altronde, è ancora sotto choc per la tragedia che ha colpito la famiglia di Gianluca Ritrovato, per la tragica morte del fisioterapista 49enne, travolto da un'auto mentre percorreva il cavalcaferrovia in sella alla sua bici.