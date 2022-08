Incidente stradale a Chieuti: investito ciclista

Ciclista investito sulla Provinciale 44, che collega Chieuti a Marina di Chieuti. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, quando un ciclista di Chieuti è stato travolto da una Panda che sopraggiungeva.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente: sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, mentre il malcapitato è stato trasferito in ambulanza al Policlinico di Foggia. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.