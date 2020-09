Incidente stradale alle porte di Cerignola: auto fuori strada, 34enne muore sul colpo

Incidente stradale mortale, questa sera, lungo la Provinciale 95 che collega Cerignola a Candela. Il fatto è successo intorno alle 21, a circa 10 km dal centro ofantino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un incidente stradale autonomo: un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte su sè stessa; nulla da fare per il conducente, un cittadino africano di 34 anni (le sue generalità non sono state ancora divulgate. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.