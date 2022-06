Spaventoso incidente a Cagnano: autotreno 'impazzito' sfonda recinzione e finisce contro una scuola

Spaventoso incidente stradale a Cagnano Varano nei pressi di un istituto scolastico. Per cause ancora in corso d'accertamento, un autotreno in discesa ha travolto la recinzione della scuola, terminando la sua corsa contro l'edificio. Il conducente alla guida è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 giunta tempestivamente sul posto insieme al sindaco Michele Di Pumpo. Per fortuna non ci sono altri feriti. Il liceo si trova di fronte ai carabinieri, che indagano sull'accaduto. Potrebbero non aver funzionato i freni del mezzo. "Poco fa purtroppo sì e’ sfiorata la tragedia. Fate attenzione nei pressi del liceo pedagogico. Grazie al comando vigili, al comando stazione carabinieri, il 118 e ai vigili del fuoco pronti nell’intervento. Preghiamo per l’autista che in questo momento sta ricevendo le prime cure in ospedale. Ho fatto sgombrare per sicurezza le scuole medie e tutti coloro nelle vicinanze. Fate molta attenzione al tratto di strada" il commento del sindaco.