Spaventoso incidente sulla Foggia-Melfi: atterra l'elisoccorso, sul posto tre ambulanze e vigili del fuoco

Ore di apprensione per le condizioni di salute delle persone rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nel tratto di strada della Statale 655 ‘Bradanica’ in agro di Ascoli Satriano, per il quale la viabilità è stata interrotta al km 33 e la strada chiusa. Traffico deviato in loco.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava pomodori e un’auto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, di tre ambulanze e di due squadre dei vigili del fuoco