Tragedia di Natale sulla strada per Segezia, travolto e ucciso un bambino di 8 anni

Non c’è stato nulla da fare per un bambino di 8 anni, investito nel pomeriggio di domenica 25 dicembre sulla strada per Borgo Segezia, a pochi chilometri da Foggia. Il piccolo, di origini albanesi, è stato trasporto al pronto soccorso del Policlinico ma non ce l’ha fatta. A quanto si apprende, il piccolo stava giocando a pallone e si trovava sul ciglio della SS90, nelle vicinanze di un podere, quando sarebbe stato investito da un’auto guidata da una donna. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.