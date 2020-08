Camion carico di cassoni di pomodori esce fuori strada e precipita nella scarpata: ferito autotrasportatore

Camion carico di cassoni di pomodori esce fuori strada e precipita nella scarpata. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sulla Statale 7, nel territorio del comune di Conza, in Campania.

Il pesante automezzo, proveniente da Foggia e diretto a Scafati, è sbandato finendo nella scarpata sottostante la carreggiata, ribaltandosi. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni per liberare l'autotrasportatore - calabrese di 57 anni - rimasto incastrato nell'abitacolo.

L'uomo, ferito, è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per le cure del caso. Ci sono volute circa sei ore di lavoro per il recupero del l'automezzo e la messa in sicurezza dell'area, e si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale del Comando Irpino.