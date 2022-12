Incidente stradale in A14: autoarticolato si ribalta e finisce fuori strada tra San Severo e Foggia

Incidente stradale in A14. E' successo all'alba, nel tratto che collega San Severo a Foggia: per cause ancora da accertare, un autoarticolato che procedeva in direzione sud è uscito fuori strada ribaltandosi.

Sul posto, insieme alla polizia autostradale competente, è stato necessario l'intervento del 118 e di una squadra dei vigili del fuoco che hanno liberato l'autotrasportatore, rimasto incastrato nella cabina di guida, e bonificato e messo in sicurezza il tratto di strada.

Al momento non si conoscono le condizioni del ferito; non si registrano ripercussioni sull'andamento del traffico.