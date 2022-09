Auto esce fuori strada e si ribalta sulla circonvallazione: in ospedale mamma e figlia

Incidente autonomo questo pomeriggio sulla circonvallazione di Foggia, dopo l’incrocio della SS16 con il tratturo Camporeale, in direzione San Severo. Una Toyota Yaris, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada, si è ribaltata ed è finita nella cunetta adiacente alla carreggiata. A bordo una donna e la sua bimba, trasportate dal 118 in ospedale per controlli.