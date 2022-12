Incidente in A14: auto incastrata sotto un tir e trascinata per km. Tutti illesi: "È il miracolo di Natale"

"È il miracolo di Natale". Questo ripetono, increduli, gli operatori del 118 intervenuti questa mattina, in A14, dove si è verificato un grave incidente stradale tra i caselli di Foggia (Zona Industriale) e Cerignola.

La scena che si è presentata dinanzi ai loro occhi, infatti, era delle peggiori: un'autovettura aveva tamponato un mezzo pesante e si era letteralmente incastrata sotto di esso. L'impatto è stato violentissimo per gli occupanti dell'auto, ma non è stato avvertito dall'autotrasportatore che ha trascinato l'auto per alcuni km prima di accorgersi dell'accaduto e arrestare la marcia.

Miracolosamente, entrambi gli occupanti del mezzo - due giovani kosovari di 25 e 21 anni - sono risultati illesi. Provenivano dalla Germania, un lungo viaggio verso Brindisi per raggiungere il porto e imbarcarsi verso casa. Accecato dalla luce del primo mattino (l'incidente è avvenuto poco prima delle 8), il conducente non ha visto il mezzo pesante che lo precedeva e l'impatto è stato inevitabile.

Sul posto, insieme agli agenti della sezione autostradale, è intervenuta una ambulanza del 118, postazione 'Borgo Incoronata' (equipe composta dall'infermiere Pasquale Bosco, dall'autista-soccorritore Pasquale Bontempo e dal soccorritore Domenico Pugliese) che ha liberato i due giovani dall'auto e ne ha controllato i parametri vitali e lo stato di salute. Non presentavano nemmeno un graffio o una escoriazione, nonostante il parabrezza gli sia letteralmente esploso dinanzi al viso. I due ragazzi hanno rifiutato le cure in ospedale ma hanno chiesto un 'selfie' agli operatori intervenuti, per ricordarsi del giorno in cui la vita ha dato loro una seconda chance.