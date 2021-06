Foggia, spaventoso incidente stradale sulla A14: mezzo pesante sbanda, finisce in una scarpata e prende fuoco

Tra San Severo e Foggia, tratto chiuso in entrambe le direzioni. Nell’incidente un mezzo pesante, dopo aver sbandato, è finito in scarpata andando in fiamme e generando fumo in carreggiata. A seguito dell’evento una persona è rimasta ferita

Poco prima delle ore 12:30 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni a seguito di un incidente autonomo avvenuto al km 524.

Nell’incidente un mezzo pesante, dopo aver sbandato, è finito in scarpata andando in fiamme e generando fumo in carreggiata. A seguito dell’evento una persona è rimasta ferita.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative al traffico.



Agli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Poggio Imperiale, percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo; percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.