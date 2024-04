Incidente sulla A14 vicino Foggia: quattro mezzi coinvolti, trasportato in elisoccorso uno dei tre feriti

E' di tre feriti, di cui uno in condizioni più gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, sulla A14 Bologna-Taranto.

Diversi i mezzi coinvolti, tra cui due autocarri. Sul posto è stato necessario l'intervento di due ambulanze del 118 e dei soccorritori dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale di un ferito. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Alla polizia autostradale, invece, spetta il compito di effettuare i rilievi del sinistro.

Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Foggia Zona Industriale verso Bari, all'altezza del km 562.6. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Al momento, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato si registra 1 km di coda in direzione Bari. Gli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Foggia, potranno rientrare in A14 a Cerignola est, in direzione Bari, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.