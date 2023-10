Brucia auto, uomo viene investito dalle fiamme: ricoverato in Rianimazione con gravi ustioni

E' attualmente ricoverato nel reparto della Rianimazione dell'ospedale Perrini di Brindisi, l'uomo che nel pomeriggio del 3 ottobre, è rimasto gravemente ferito con ustioni in 20% del corpo. Il malcapitato, arrivato anche con problemi respiratori, è stato trasportato con urgenza in elisoccorso da Foggia. Tutte le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo.

L'incidente si è verificato in una baraccopoli della 'pista' poco dopo pranzo. All'arrivo dei vigili del fuoco - mentre un'auto stava andando a fuoco - c'era il ferito che presentava ustioni insieme ad altri occupanti dell'insediamento abusivo adiacente al Cara. Il malcapitato si sarebbe ferito nel tentativo di incendiare una Ford Fiesta. Dopo aver gettato della benzina, sarebbe stato investito dalla fiammata. Per questo , il 36enne originario del Mali, si sarebbe gettato tra le sterpaglie. Indagano i carabinieri, le telecamere avrebbero ripreso l'accaduto.

Il Perrino è centro di riferimento come ospedale con un Centro Ustioni, dotato anche di Rianimazione, condizione necessaria per garantire cure intensive in situazioni di grave rischio per la vita, prima di disporre il trasferimento in reparto per il trattamento specifico delle lesioni.