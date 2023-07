Vieste lotta contro il fuoco che avanza, non ci sono canadair ma un solo elicottero. Il sindaco: "Preoccupato"

La situazione a Vieste è davvero complicata. Sono ore di lacrime e paura, tanta. Canadair e fireboss non arriveranno, non certo per il troppo caldo. I velivoli sono tutti impegnati in altre operazioni, mentre intanto la lingua di fuoco avanza e minaccia le strutture alberghiere: già evacuati il Gattarella Resort e gli hotel Gargano e Porto Nuovo. Sotto osservazione Baia dei Campi.

Sul posto è intervenuto un elicottero, forse ne arriverà un altro ad horas. Non basteranno, tuttavia, ad arginare il fronte del fuoco. Ci stanno provando, sul posto, decine di vigili del fuoco e volontari della protezione civile: “Sono abbastanza preoccupato” afferma il sindaco Giuseppe Nobiletti a Foggiatoday.

La gente teme il peggio, la litoranea che collega la città del faro a Mattinata è chiusa. Sono oltre mille le persone evacuate, sistemate momentaneamente in una palestra comunale, dove sono arrivati i beni di prima necessità. “E’ impressionante quello che sta accadendo” aggiunge un incredulo Nobiletti, a dodici giorni dall'altro incendio che aveva colpito la stessa zona della baia dell'architiello San Felice.

La mente, inevitabilmente, torna indietro di 16 anni, alla tragedia che colpì Peschici, in cui ci furono anche vittime. Alcune strutture, su richiesta del primo cittadino, stanno mettendo a disposizione degli sfollati, in via del tutto gratuita, camere e appartamenti. Nel caso in cui i vacanzieri non dovessero rientrare in albergo, avranno un posto per trascorrere la notte. Intanto il fuoco avanza e Vieste lotta, con le unghie e con i denti per fermarlo.