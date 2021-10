Paura a Vico del Gargano, a fuoco ristorante-pizzeria: fiamme dal vano cucina

Un incendio è divampato la scorsa notte, all'interno dei locali di un ristorante-pizzeria, nel centro abitato di Vico del Gargano. Il fatto è successo intorno alle 3 della scorsa notte: le fiamme, è stato appurato, sarebbero divampate all'interno del vano cucina, forse da un elettrodomestico. Pochi dubbi, quindi, sulla natura accidentale del rogo.

In quel momento l'attività era chiusa, pertanto non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, bonificato e messo in sicurezza la zona. Danneggiato il locale cucina dell'attività. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.