Brucia il Monte Cornacchia, incendio devastante sui Monti Dauni: "Un disastro"

Oltre a Chieuti, dove le fiamme hanno costretto gli organi competenti ad evacuare alcune abitazioni e sarebbero scoppiati alcuni bomboloni gpl (leggi qui), la situazione è drammatica sul Monte Cornacchia tra Biccari e Faeto: "Un disastro. Situazione fuori controllo" ha commentato Ennio Mascia, che con alcuni scatti fotografici ha documentato la situazione. Anche in questo caso il vento soffia forte alimentando le fiamme. Sul Gargano è in corso un incendio in agro di Carpino.