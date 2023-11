Incendio nell'area di servizio 'Ofanto Sud': mezzo pesante avvolto e distrutto dalle fiamme

Paura in A16, dove un incendio ha distrutto un autoarticolato fermo nell'area di servizio. E' accaduto alle prime luci dell'alba di oggi, lungo la tratta autostradale in direzione sud, in agro di Cerignola.

Il mezzo, che trasportava merce varia, era fermo nell'area di servizio Ofanto Sud quando è stato avvolto dalle fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Intervenuta anche la polizia autostradale competente nel tratto autostradale. Gli uomini del 115 stanno effettuato verifiche per stabilire le cause dell'incendio. Fortunatamente non risulta il coinvolgimento di persone.