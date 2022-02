Ore di fuoco sul Gargano: fiamme all'ex idroscalo e nei boschi sulla Superstrada

Un incendio è divampato questo pomeriggio all’ex Idroscalo militare ‘Ivo Monti’ di San Nicola Imbuti sul lago di Varano. Il vento ha alimentato le fiamme.

“Non ho parole”, ha esclamato il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo sui social. “San Nicola è un bene da tutelare. Siamo in una fase finale di rivalutazione iniziata dalla precedente amministrazione e non possiamo essere preda di qualcuno che non vuole bene al proprio territorio. Basta!”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, ma sempre in territorio di Cagnano Varano, in quelle stesse ore, le fiamme hanno avvolto anche una vasta zona boschiva nelle vicinanze della SS693, in prossimità del distributore-belvedere Petrolgas. A coadiuvare i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento la protezione civile.