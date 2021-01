Tragedia in un'azienda che produce olive a Cerignola: divampa incendio, persona muore intrappolata tra le fiamme

Divampa incendio in azienda, una persona resta intrappolata nelle fiamme e muore. È accaduto nella notte, a Cerignola.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un'azienda che produce olive, ad una manciata di chilometri dal centro abitato ofantino. Da accertare le cause del rogo.

Le forze di polizia, incaricate dei rilievi e delle indagini del caso, non tralasceranno alcuna pista. Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco che, intervenuti per sedare le fiamme, hanno scoperto il cadavere (le generalità della vittima non sono state ancora divulgate)