Fiamme sulla 'pista' di Borgo Mezzanone: distrutte baracche

Nella notte appena trascorsa presso il ghetto di Borgo Mezzanone si è sviluppato un incendio che ha distrutto alcune baracche sulla 'pista', l'insediamento abusivo in agro di Manfredonia a pochi chilometri da Foggia. Per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco della squadra che presidia la borgata ha scongiurato il peggio. Il rogo è stato domato, indagini in corso per capire cosa lo abbia provocato.

Il presidio H24 del 115, lo ricordiamo, fu attivato il 23 settembre 2019 presso il Centro accoglienza richiedenti asilo quando grazie alla convenzione sottoscritta presso il Ministero dell'Interno tra il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, fu innalzato lo standard di sicurezza in un'area interessata da decine di roghi, alcuni dei quali hanno provocato delle vittime.

Per il superamento del ghetto si attende la nomina del commissario che attiverà un un tavolo di concertazione per le risorse del Pnrr da impiegare sul territorio della provincia, che interessano in particolare Manfredonia per Borgo Mezzanone e San Severo per Torretta Antonacci.