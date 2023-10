Distrutte dalle fiamme due auto di un istituto di vigilanza. Il patron: "Vogliono che andiamo via"

Due auto dell'istituto di vigilanza 'Pegaso' sono andate a fuoco, la scorsa notte, a Torremaggiore. Il fatto è successo poco prima delle 2, in una stazione di servizio di via Einaudi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno spento le fiamme, bonificato e messo in sicurezza la zona.Distrutte le due auto, entrambe Peugeot elettriche, con defibrillatore a bordo.

Le indagini dell'accaduto sono all'attenzione dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere a servizio dell'area e dovranno accertare la natura dell'accaduto. Pesante il commento del presidente nazionale dell'associazione nazionale guardie giurate particolari, Giuseppe Alviti, che invece non ha dubbi: "Un atto di chiara origine intimidatoria", spiega esprimendo vicinanza al patron Pegaso, Carlo De Nigris. "È un gesto che deve far riflettere", aggiunge De Nigris. "Dar fuoco a due delle nostre pattuglie per dire di andare via? Non lo faremo perché siamo determinati, e la provincia di Foggia non è questa".