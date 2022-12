Fiamme in viale Kennedy: brucia auto, danneggiati altri due veicoli

Fiamme nella notte, a Foggia, dove è andata a fuoco un'auto parcheggiata in strada, in viale Kennedy, al quartiere Cep. Il fatto è successo intorno alle 3: le fiamme hanno avvolto il veicolo e si sono poi propagate ad altre due vetture, parcheggiate nelle vicinanze, che sono risultate danneggiate.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri. Non si esclude, al momento, la possibile natura dolosa dell'accaduto. Fondamentale sarà la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona.