Autocarro in fiamme sulla A14 Foggia-San Severo: traffico bloccato, oltre 1 km di coda

Per chi deve spostarsi dal Sud al Nord dello Stivale, non bastano i disservizi provocati dalle interruzioni della circolazione ferroviaria e dai lavori in corso.

Intorno alle 11.30 di oggi 18 marzo, sull'autostrada A14 un autocarro in avaria ha preso improvvisamente fuoco provocando disagi agli automobilisti, incolonnati dal km 547,3 direzione Pescara nel tratto di autostrada Foggia-San Severo.

L'accaduto ha fatto registrare un chilometro di coda, il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Il fumo provocato dall'incendio aveva investito la carreggiata, riducendone la visibilità.