Rischio incendi nel polmone verde di Foggia: la proposta 'fai da te' dei produttori agricoli dell'Incoronata

Come ogni anno, il Bosco dell'Incoronata è a rischio incendi, come accadde a luglio 2021, quando divamparono due roghi che, per mera fortuna e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non distrussero il centenario polmone verde.

Quest'anno, con largo anticipo, il comitato spontaneo produttori agricoli zona Incoronata si rivolgono all'amministrazione comunale di Foggia, all'ufficio parco regionale Incoronata, per evitare ogni sorta di pericolo.

Come già detto negli anni passati, il bosco e la zona circostante necessita di piccole opere per contrastare ogni eventuale e accidentale rogo, come le 'lingue tagliafuoco' le quali, in caso di incendio, limiterebbero i danni ad un'unica area verde. Per questo il comitato si propone per effettuare questi lavori di prevenzione a titolo gratuito, purché vengano fatti in tempi utili.

"Uno degli strumenti o meglio dei "modi di fare" più risolutivi è quello delle sinergie. Il raggiungimento di un obiettivo comune attraverso l'utilizzo di forze che operano in maniera simultanea per raggiungerlo, rappresenta una maniera risolutiva e veloce per accorciare tempi e burocrazia e quando si innescano collaborazioni tra pubblico e privato gli esempi delle 'buone prassi' diventano tanti su scala nazionale e ancora di più su panorami internazionali" spiegano dal comitato