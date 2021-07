Fiamme al Bosco dell'Incoronata: doppio incendio manda in fumo 30 ettari, distrutti alberi e vegetazione

Il primo rogo si è sviluppato all'alba; il secondo nel tardo pomeriggio di ieri. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite non dai campi circostanti ma dall'area boschiva del Parco regionale, avvalorando la tesi della natura dolosa del rogo

Circa 30 ettari in fumo, distrutti alberi e vaste porzioni di sottobosco. Questo il primo bilancio del doppio incendio sviluppatosi nella giornata di ieri nel Parco regionale di Bosco Incoronata, area protetta ad una decina di chilometri da Foggia.

Il primo rogo si è sviluppato all'alba; il secondo nel tardo pomeriggio di ieri. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile che hanno faticato non poco per circoscrivere le fiamme. Nella serata di ieri è stato richiesto anche l'intervento di un mezzo aereo.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite non dai campi circostanti ma dall'area boschiva del Parco regionale, avvalorando la tesi della natura dolosa del rogo. L'episodio pone l'attenzione sulla gestione dell'area protetta e sulla necessità di realizzare 'lingue tagliafuoco' tra il bosco e i campi coltivati a protezione dell'area verde.