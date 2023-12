Paure e fiamme in due appartamenti: scintille dalle decorazioni natalizie e dal camino i motivi degli incendi

Un malfunzionamento delle decorazioni luminose di Natale, una scintilla e la stanza viene avvolta dalle fiamme: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in una abitazione in località Gattarella, a Vieste. Il rogo si è sviluppato intorno alle 19.30 di ieri, nella camera da letto dell'abitazione.

A dare l'allarme sono stati i proprietari dell'appartamento; l'immediato intervento degli uomini della protezione civile 'Pegaso', Gev e carabinieri ha evitato il peggio. Intervenuti anche i vigili del fuoco per i rilievi tecnici sullo stabile. Distrutti gli arredi e i complementi della camera colpita; annerite dal fumo le pareti. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati tra i presenti.

Si tratta del secondo grave incendio in appartamento registrato negli ultimi giorni, a Vieste: lo scorso martedì 5 dicembre, infatti, un rogo ha devastato una abitazione in località Chiesola (nella foto in basso). In questo caso, le fiamme sono partite da un caminetto e, in breve tempo, si sono propagate al resto della casa. Tanta paura per i proprietari dello stabile ma nessuna grave conseguenza fisica.

Le fiamme, che hanno distrutto gli arredi di intere stanze, sono state spente dagli uomini della 'Pegaso', giunti sul posto con i carabinieri. Anche in questo caso, i rilievi tecnici sullo stabile e relativo collaudo sono stati eseguiti dai vigili del fuoco.

L'invito, quindi, è a prestare la massima attenzione alle decorazioni luminose natalizie, ai camini e ad altre fonti di calore presenti in casa; i dispositivi non vanno lasciati incustoditi, nè in funzione in assenza di presenze vigili in casa.