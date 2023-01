Comune foggiano isolato, telefoni ed internet k.o.: "Danno doloso"

A Serracapriola da questa mattina i collegamenti alle linee telefoniche e ad internet sono fuori uso. A darne notizia, intorno all'ora di pranzo, è stato il Comune. "Ci siamo recati sul posto per incontrare la squadra che sta intervenendo per ripristinare il guasto causato da un danno doloso da parte di ignoti". Nel pomeriggio la linea dovrebbe essere ripristinata. Si è trattato quindi di un atto doloso compiuto verosimilmente tranciando dei fili, come da foto pubblicata sui social.