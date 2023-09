Giornalista aggredito a Rignano Garganico: il sindaco condanna la violenza subita da Del Vecchio

Luigi Di Fiore, sindaco di Rignano Garganico, prova a riportare la calma nel più piccolo comune della Montagna del Sole, dove qualche giorno fa il giornalista e infermiere Angelo Del Vecchio, direttore responsabile della testata locale RignanoNews, era stato aggredito e minacciato di morte da una persona (leggi qui).

A firma del primo cittadino, questa mattina, è comparso un post sulla pagina Facebook dell'ente: "L’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco, nel condannare ogni forma di violenza, esprime solidarietà al sig. Angelo Del Vecchio, pubblicista e direttore della locale testata 'RignanoNews', per l’aggressione subita il giorno 8 settembre. Nell’esprimere vicinanza per il gesto subito, certi che la giustizia farà il suo corso, si è convinti che niente e nessuno deve arrogarsi il diritto di superare i confini della civile convivenza. Il dialogo, il confronto, sempre sano e costruttivo, seppur aspro, non deve mai sfociare in violenza, fisica o verbale che sia"