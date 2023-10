Entra in un negozio, prende i soldi dalla cassa e scappa: "Stai sereno, ti prendo"

Tra le storie di Instagram 'Zeno Negozi', nota esercizio di abbigliamento di via Lecce a Foggia, ha pubblicato le immagini estrapolate dalle telecamere interne al negozio in cui si vede un uomo con un borsello - che approfittando di un attimo di distrazione dei dipendenti - si è diretto verso la casa facendo attenzione di non essere sorpreso il flagranza di reato, ha prelevato del denaro e si è dileguato facendosi spazio tra gli abiti. "Questo è quello che succede in questa città quando lavori onestamente...appena ti distrai un attimo, non ti sei arricchito, ma stai sereno ti prendo..."