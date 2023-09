Torna in libreria e paga lo zaino che aveva rubato: "Chiedo scusa"

Incalzato dalle immagine diventati virali sul web, accompagnate da un moto di indignazione generale, l'uomo immortalato dalle telecamere della libreria Mondadori di via Oberdan a Foggia, che nei giorni scorsi aveva sottratto uno zaino senza pagare, è tornato indietro per saldare il conto. "Errare è umano, perdonare è divino'. Con questa frase concludiamo questi giorni concitati" il commento dei titolari sui social. "Il protagonista del folle gesto, questo pomeriggio (nrd ieri), è venuto nella nostra libreria e ha saldato la somma corrispondente al valore dello zaino, ma soprattutto si è scusato per l’insano gesto" spiegano. "Va bene così, l’importante è ammetterlo" concludono i titolari.