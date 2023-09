Entra nella libreria di via Oberdan e ruba uno zaino: "Siamo stanchi di questa gentaglia"

E' entrato in libreria e nonostante la presenza di alcuni clienti, ha rubato uno zaino all'interno dell'attività commerciale: è successo nel tardo pomeriggio di sabato 9 settembre presso la libreria Mondadori di via Oberdan a Foggia. I titolari hanno pubblicato un Reel con il video che riprende il grave episodio: "Eccoci qua. Di nuovo a fare i conti con un ladruncolo".

I gestori dell'attività presa di mira hanno aggiunto: "Essere onesti dovrebbe essere un biglietto da visita da esibire ai propri figli, ma a quanto pare, in questa città, mancano le basi del giusto comportamento. È lecito rubate, è lecito uccidere per rubare, ma soprattutto a farlo, non sono solo gli extracomunitari, ma anche i vicini della porta accanto, quelli insospettabili, quelli che entrano nelle attività, con l’intento di farlo . Peccato che non fanno i conti con le telecamere, che per fortuna, esistono".

Fanno sapere che scatterà una denuncia: "Siamo stanchi di questa gentaglia e per quanto questa città sia piena di gente perbene, il marcio prevale…ci rivolgiamo a tutti i candidati: occupatevi di pulire questa città, con pene severe ai trasgressori. Noi facciamo il nostro, voi occupatevi del resto"