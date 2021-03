Foggia, svuota i vasi in strada e li porta via: furto al wine-bar Teanum

Svuota i tre grossi vasi posti in strada, lasciando piante e terriccio sul marciapiede, e si allontana con le tre grosse fioriere poste dinanzi al wine-bar 'Teanum' di via Lenotti, a Foggia.

Le telecamere per la videosorveglianza dell'attività hanno ripreso l'intera sequenza, durata una manciata di secondi: tanto è durato il raid messo a segno alle 4.33 della notte tra il 21 e 22 marzo, da un uomo, con il volto semi-coperto da un berretto.

Il video è stato rilanciato sui social dall'attività vittima di furto: "Ieri notte ci hano rubato i vasi. Per questo, abbiamo deciso di scrivere un post, non per denunciare gli autori del furto, ma per invitarli a completare l’opera, passando a pendere anche le piante. Che non sono belle riversate sul marciapiede". Il sarcasmo la fa da padrone. "Sapete che a noi piace vedere sempre il bicchiere mezzo pieno (anzi, traboccante!), ma ci dispiace che la nostra città sia troppo spesso teatro di episodi come questo".